Ранее сообщалось о двух пострадавших в ДТП.

"Из всех травмированных в больнице к настоящему моменту остается одна пассажирка", — сказал собеседник агентства, добавив, что ее состояние не угрожает жизни.

Как сообщалось, информация об аварии на 431 километре трассы М-10 поступила оперативникам в субботу утром. По предварительным данным, водитель автобуса Yutong, в салоне которого находились 36 пассажиров, съехал в кювет. Машина опрокинулась.

Полиция устанавливает причину аварии. Предположительно, водитель заснул за рулем, он был трезв.