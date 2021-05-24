"Сегодня амбициозные планы у губернатора (Кузбасса Сергея Цивилева — ИФ), и я поддерживаю их, амбициозные планы надо ставить: войти в топ-5 лучших лыжных курортов мира. И это не просто декларация. Уже побит сочинский рекорд — 2 млн горнолыжников посетили "Шерегеш", это же здорово", — сказала Матвиенко.

Она выразила уверенность, что эти планы будут реализованы: "новый аэропорт на горнолыжном курорте, новые гостиницы, новые условия для размещения".

"Это огромный экономический даст эффект, кумулятивный эффект. Это продвижение региона. И это решение общероссийских задач, на что нацеливает президент, — активное развитие внутрироссийского туризма. Зачем же наши туристы ездят на горнолыжные курорты в другие страны, вывозят много туда денег, пусть они лучше здесь отдыхают. Надо создать конкурентные условия, что и происходит здесь", — отметила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что горнолыжный курорт "Шерегеш" включает 26 горнолыжных трасс (всего около 56 км), на его территории находятся 80 гостиниц, 62 кафе и ресторана. В минувший сезон 2019-2020 годов "Шерегеш" из-за COVID-19 завершил работу на месяц раньше — в конце марта.