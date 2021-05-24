"Мы предполагаем, что, оптимизировав потоки, мы сможем раза в три снизить цену", — сказал Чернышенко в понедельник на встрече со студентами в Петропавловске-Камчатском.

Сейчас поездка в Донину гейзеров обходится жителям Камчатки в 35 тыс. рублей, а туристам из других регионов — в 45 тыс. рублей. По словам Чернышенко, если снизить цену примерно до 10 тыс. рублей, экскурсии будет проще субсидировать, чтобы сделать посещение заповедных мест более доступным для людей.

Вице-премьер пояснил, что в Долине гейзеров планируется сделать закольцованный маршрут, по которому одновременно смогут ходить несколько групп туристов, одна за другой. Оптимизация турпотоков поможет сократить и время на дорогие перелеты в Долину на вертолетах. Перелет будет занимать несколько минут, а до Петропавловска-Камчатского можно будет добраться уже относительно дешевым транспортом.

"По сути дела, это более эффективное использование существующей инфраструктуры", — сказал Чернышенко.

В минувший четверг премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам совещания 19 мая у главы российского государства Владимира Путина поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края.

На совещании по отдельным положениям послания Федеральному собранию в среду Чернышенко заявил, что туризм в Долину гейзеров не может быть массовым, так как туристы там "все вытопчут".

"Говоря про долину гейзеров, вы сказали, что туда больше народа нельзя запустить, они там все вытопчут. Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, но меня это задело. Как будто это какие-то люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться к людям не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда у нас будет все лучше получаться. Если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, там ничего не вытопчут", — подчеркнул Путин, комментируя слова вице-премьера.

Он призвал учесть опыт других стран с аналогичными парками.