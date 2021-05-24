"Отель рассчитан на 44 номера: 33 стандарта, 2 для людей с ограниченными возможностями здоровья, 9 улучшенных. В нем также есть лобби-бар, конференц-зал на 60 человек и ресторан, где многие блюда готовят из продуктов местного производства", — говорится в сообщении.

"Открыт отель, который появился благодаря партнёрству регионального инвестора и сети Azimut Hotels. Это знаковое событие для туристической индустрии региона с точки зрения увеличения номерного фонда и внедрения мировых стандартов сервиса", — цитирует пресс-служба губернатора Алексея Дюмина.

По словам главы региона, в прошлом году благодаря созданию уникального для России Музейного квартала в центре Тулы появился культурно-туристический кластер.

"Сейчас важно продолжать развивать и наполнять его, выводить индустрию гостеприимства на качественно новый уровень. Ежегодно Тульскую область посещают уже более миллиона туристов. Растёт турпоток — растёт и потребность в номерном фонде. Этот спрос видят и местные предприниматели, и российские компании", — подчеркнул Дюмин.

В свою очередь председатель совета директоров Azimut Hotels Александр Клячин заявил об интересе компании к Тульской области.

"Сомнений нет, что в Туле с каждым годом будет все больше туристов. Мы видим в регионе очень большой потенциал", — подчеркнул Клячин.

Объем финансирования проекта строительства отеля в пресс-службе правительства региона не уточнили.