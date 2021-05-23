"Нам необходимо создать условия, чтобы граждане нашей страны могли больше путешествовать и больше знакомиться с различными уникальными территориями, потому что у нас есть преимущество перед другими странами, в России самая большая в мире по площадь особо охраняемых природных территорий. Страна имеет огромный потенциал для развития экотуризма и для того, чтобы стать лидером в этом направлении", — отметил вице-премьер РФ на совещании по развитию туристического потенциала особо охраняемых природных территорий.

Чернышенко отметил, что данный вопрос обсуждается на Камчатке не случайно, так как в этом регионе расположена одна из "самых хрупких ценностей" — Долина гейзеров.

"Это одно из самых чувствительных направлений, когда необходимо соблюсти баланс между сохранением природы, экологии и организации доступного туризма в этих территориях. Прежде всего, для местных жителей, но и, конечно, гостей, которые мечтают попасть в эти уникальные места", — заметил вице-премьер.

Чернышенко напомнил, что всего в России около 12 тыс. особо охраняемых природных территорий, что составляет около 12% от площади всей России.

"На долю экологического туризма в общей структуре отечественного туристического рынка приходится только 2 %. Это очень мало. Например, по данным Всемирной туристической организации, Россия занимает пятое место в мире из 133 стран по числу природных объектов. При этом по открытости туризма, то есть по доступности этих территорий, мы занимаем 108-е место. Это недопустимо, мы должны с этим работать", — уточнил вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что необходимо сформировать предложения для туристов на основе этого уникального преимущества, которое дано природой.