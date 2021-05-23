"В 7.56 мск поступило сообщение, что в связи с ухудшением состояния здоровья пассажира самолeт Airbus-320 авиакомпании S7, выполнявший полeт по маршруту Улан-Удэ — Москва (Домодедово), рейс СБИ 3032, произведeт незапланированную посадку в международном аэропорту "Казань"", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в 08.09 мск самолёт произвeл посадку, больной передан бригаде "скорой помощи" и направлен в РКБ. В 09.39 мск борт вылетел из международного аэропорта "Казань" в аэропорт "Домодедово".

На борту находились шесть человек экипажа и 152 пассажира, из них двое детей.