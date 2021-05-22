"К программе детского туристического кешбэка уже присоединилось около тысячи детских лагерей по всей стране, процесс продолжается и список лагерей – участников будет пополняться. Актуальный список детских лагерей, а также перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают путевки в них, будет с момента старта доступен на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе "Детские лагеря", — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Ростуризме, в программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационарные. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют.

"Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста", — пояснили в пресс-службе.

Распродажа туров в детские лагеря стартует в ночь на 25 мая и продлится до 31 августа 2021 года. С этого момента все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически вернутся на карточку "Мир", с которой была совершена покупка, в течении максимум 5 дней. Отправить ребенка в детский лагерь можно начиная со старта программы и с возможностью вернуться до 15 сентября.

На программу правительство выделило 5 млрд рублей и рассчитывает, что льготой воспользуются 357 тыс. детей.