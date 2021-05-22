"Сегодня наметили первоочередные шаги по расширению инфраструктуры Долины гейзеров — пешеходных дорожек и площадок. Их реализуем уже в этом году за счет инструментов нацпроекта по туризму. Регион готовит заявку. Это уже нам даст увеличение турпотока", — цитирует вице-премьера его пресс-служба.

Чернышенко также отметил, что отдельное внимание при подготовке инфраструктуры необходимо уделить возможности посещения этих мест маломобильными группами населения.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, за время туристического сезона в долине успевают побывать порядка 5,5 тысяч человек.

"Долина является местом притяжения туристов не только из России, но и со всего мира. Сейчас перед руководством края совместно с учеными Кроноцкого заповедника стоит задача (...) сделать Долину гейзеров более доступной, с учетом ее статуса особо охраняемой природной территории", — добавил Солодов.

В ходе рабочей поездки Дмитрий Чернышенко осмотрел и другие туристические объекты Камчатского края: вулканы Узон, Крымский и другие.

Вице-премьер отметил, что увеличение турпотока будет осуществляться, в том числе, за счет создания дополнительных мест размещения и повышения транспортной доступности. Основной акцент планируется сделать на малой авиации.

"Это самый эффективный и самый доступный способ соединения регионов здесь на Камчатке. Видим, что взлетно-посадочную полосу в поселке Жупанова можно восстановить", — сказал вице-премьер.

Он также заявил, что уже есть инвесторы, заинтересованные в создании на Камчатке новых гостиниц и курортов.

В минувший четверг премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам совещания 19 мая у главы российского государства Владимира Путина поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края.

Накануне сообщалось, что Путин предложил создать условия для массового посещения российскими туристами Долины гейзеров на Камчатке.