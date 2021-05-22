Собеседник агентства уточнил, что информация о ДТП на 431 километре магистрали в Крестецком районе Новгородской области поступила около 2:00. По предварительным данным, автобус Yutong, в салоне которого находились 36 пассажиров, съехал в кювет и опрокинулся.

Двух туристов на скорой помощи доставили в Новгородскую областную клиническую больницу. Как отметили в пресс-службе, их травмы не угрожают жизни.

По ее данным, остальных туристов привезли в новгородскую гостиницу, куда они и следовали.

УМВД устанавливает причину аварии. Предположительно, шофер заснул за рулем. В ведомстве добавили, что он был трезвым.