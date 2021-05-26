"В связи с аннулированием разрешения на полеты "Белавиа" со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма с 26 мая 2021 года по 30 октября 2021 года", — говорится в сообщении.

Там добавили, что пассажиры могут изменить дату вылета либо вернуть стоимость билетов на рейсы, запланированные в эти даты.

Ранее "Белавиа" уже отменила полеты в Париж и Лондон (по 30 октября), а также в Украину (по 31 августа).

После инцидента с самолетом Ryanair саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Ряд иностранных авиакомпания приняли решение облетать воздушное пространство Беларуси.

Европейский совет заявил, что ожидает от Международной организации гражданской авиации срочного расследования события в Минске как беспрецедентного и недопустимого инцидента.

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.

В 2020 году власти Беларуси включили создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протачевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Беларуси. Массовые протесты в Беларуси начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.