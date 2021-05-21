«Ростуризм держит ситуацию с грантовым конкурсом на контроле. Все победители получат возможность использовать средства грантов до конца мая. Мера реализовывается в туризме впервые, поэтому возникли технические вопросы, которые повлияли на сроки ее реализации», — сказала она журналистам.

По словам Догузовой, со стороны Ростуризма выполнены все необходимые действия для получения средств грантополучателями. Остаются финальные процедуры, которые ведомство завершает вместе с Минфином и Федеральным казначейством.

«Мы находимся на постоянной связи со всеми победителями напрямую, и в оперативном порядке оказываем организационную и консультационную поддержку. Все победили понимают важность меры и идут навстречу ведомству в решении возникающих вопросов. Грантополучателям предусмотрено возмещение расходов, которые они уже понесли в рамках реализации своего проекта, начиная с даты присуждения им победы в конкурсе. Срок реализации проектов также будет продлен таким образом, чтобы у победителей было время на их реализацию», — подчеркнула Догузова.

Ростуризм осенью 2020 года провел конкурс на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма. Всего из госбюджета на грантовую поддержку предпринимателей было выделено 1,2 млрд рублей, максимальная сумма гранта составляла 3 млн рублей. Победителями конкурса стали 474 проекта, однако заявители до сих пор не получили обещанные гранты.

Участниками конкурса могли стать российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, готовые вложить в проект собственные средства в размере не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. Период реализации гранта составляет 6 месяцев с момента заключения соглашения с Ростуризмом.