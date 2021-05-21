«В Мадриде сейчас проходит одна из крупнейших в мире туристических выставок FITUR. В ней принимает участие делегация РСТ и российских туроператоров, которая встретилась с руководством Asociacion Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), крупнейшей туристической ассоциации, представляющей интересы более 500 компаний», — рассказала она.

По словам Тюриной, основной темой беседы стало возобновление взаимного туризма.

«В частности, обсуждалось решение стран Евросоюза открыть въезд на территорию ЕС туристам, вакцинированным препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Российские вакцины в список не входят. В этой связи председатель комитета РСТ по международному сотрудничеству, генеральный директор компании «Свой ТС» Сергей Войтович предложил испанским коллегам в ближайшее время обратиться в правительство своей страны с предложением признать «Спутник V» и другие российские вакцины», — добавила представитель РСТ.

По ее словам, управляющий директор ACAVE Катиана Тур в ответ подчеркнула, что испанский турбизнес крайне заинтересован в одобрении вакцины «Спутник V», так как она активно используется не только в России, но и в Латинской Америке, откуда в Испанию также приезжает большое количество туристов. Она также отметила, что российский рынок – один из ключевых для Испании: в 2019 году страну посетило более миллиона россиян.

В пресс-службе туроператора «Интурист», который также принял участие в выставке, в свою очередь, рассказали, что традиционно одними из самых популярных продуктов для испанского и латино-американского рынков, которые пользовались спросом на выставке в Мадриде, были туры по Транссибу и регулярные сити-туры с гарантированными заездами в Москву и Санкт-Петербург и насыщенной экскурсионной программой.

«Сейчас на въездном рынке мы видим рост популярности индивидуальных путешествий, совершаемых парами или маленькими группами до 10 человек. Эта тенденция будет сохраняться в ближайшее время до нормализации эпидемиологической ситуации во всем мире, то есть как минимум до конца 2021 года. Кроме того, на выставке партнеры интересовались нестандартными программами, так как большинство клиентов европейских туроператоров хочет получить уникальный опыт во время путешествия по России», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, по данным компании, зарубежные туроператоры стали обращать больше внимания на цену продукта.

«Интурист» начал принимать зарубежных туристов после пандемии в марте 2021 года. Среди первых посетивших нашу страну иностранных туристов — в основном, клиенты из ОАЭ, Индии, Японии и Финляндии», — добавили в компании.

Выставка FITUR проходит в Мадриде с 19 по 23 мая, на нее приехали 5 тыс. участников из всех регионов Испании и 55 других стран. Организаторы ожидают, что ее посетят 100 тыс. человек.