"В этом году традиционного для курорта карнавала не будет, он отменен по рекомендации Роспотребнадзора. Но атмосферу праздника, посвященную открытию курортного сезона, в Геленджике обязательно создадут", — говорится в сообщении.

В связи с пандемией коронавируса карнавал в Геленджике отменяется уже второй год подряд.

По информации пресс-службы, курортный сезон в субботу, 5 июня, откроют спортивные соревнования, интерактивные программы для детей, конкурс рисунков, ярмарки, молодежные программы, фестивали аэродизайна "Море шаров" и уличных театров "Передвижники". Завершит программу праздничный фейерверк.

Карнавал в Геленджике проводится с 70-х годов прошлого века каждую первую субботу июня. Мероприятие отмечено медалями ВДНХ СССР, а киностудия "Мосфильм" сняла об этом празднике несколько документальных лент.