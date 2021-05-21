Председатель Союза туриндустрии Мурманской области, бизнесмен Олег Теребенин сообщил на панельной дискуссии, посвящённой развитию туризма в Арктике, что в настоящее время в регионе, по различным данным, насчитывается свыше 250 гидов.

"Четыре года назад у нас было 20-30 гидов, год назад — 60-70 гидов, сейчас в Мурманской области мы насчитываем более 250 гидов", — сказал Теребенин.

Вместе с тем, необходимо решить вопрос регулирования работы гидов, считают в комитете по туризму Мурманской области. Это позволит решить вопрос с качеством предоставляемых услуг и безопасностью туристов.

По словам заведующего сектором государственного регулирования и развития туристской деятельности комитета Дмитрия Колотова, на региональном уровне, как и на федеральном, будет разработана нормативная база для сертификации гидов.

"Мы смотрим на опыт других регионов и видим, к примеру, Казанский кремль — экскурсии по нему могут проводить только сертифицированные гиды. Это правильно, не нужно думать, что раз есть машина и понимание, как доехать до Териберки (популярное среди туристов село на берегу Баренцева моря с ежегодным турпотоком порядка 40 тыс. человек — ИФ), то можно брать туристов и везти их на экскурсию", — пояснил Колотов в ходе панельной дискуссии.

Он подчеркнул, что легализованные гиды и туроператоры могут претендовать на получение субсидий от комитета.

Директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области Андрей Дочкин, в свою очередь, добавил, что легализация гидов, их регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей позволит привлекать различные инструменты финансовой поддержки.

"Сейчас мы предоставляем для предпринимателей в сфере туризма восемь видов поддержки с годовой ставкой от 4% до 6% (...) Думаю, с июня начнём работать с самозанятыми", — объяснил Дочкин.