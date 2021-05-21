«С 23 мая по 15 июня в страну въедут 20 туристических групп. Их посещение станет первым этапом в создании системы въезда туристов в страну, по завершении которого планируется постепенное увеличение туристического потока. В рамках пилотного проекта Министерство туризма Израиля опубликовало обращение для туроператоров на подачу заявок на въезд. В течение 9 минут после открытия регистрации выделенная квота была заполнена. На сегодняшний день зарегистрированные туроператоры смогут привезти в Израиль по одной группе численностью от 5 до 30 иностранных туристов», — сообщает пресс-служба Минтуризма Израиля.

Как уточняется, чтобы въехать в Израиль туристы должны иметь документ, подтверждающий прививку одобренной Минздравом страны вакциной и прибывать из тех стран, эпидемиологическая обстановка которых отвечает требованиям Министерства здравоохранения страны. Также участники пилотного проекта должны будут сделать 2 ПЦР-теста, один – за 72 часа до въезда в Израиль, а второй – по прибытии, а также сделать по прилету серологический тест на антитела.

Министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн заявила, что если пилотный проект по въезду в Израиль вакцинированных туристов пройдет успешно, будет запущен второй этап, на котором въездной туризм будет увеличен.