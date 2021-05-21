"У нас с 1 июня до конца августа будет функционировать выше 37 000 организаций отдыха и оздоровления. Свыше 80% уже проверено. В основном все идет у нас без сбоев, но уже есть совершаемые проступки и нарушения", — сказал Еникеев на пресс-конференции в пятницу.

Он уточнил, что основная доля таких учреждений — школьные площадки.

Представитель МЧС отметил, что с этого года проверки ведутся в соответствии с обновленным законодательством в области пожарной безопасности.

"Как правило, от 200 до 280 учреждений в каждую летнюю оздоровительную кампанию имеют проблемы по работоспособности систем. Это проблемы с сигнализациями, системами оповещения, наружным противопожарным водопроводом, отсутствие первичных систем пожаротушения", — сообщил он.

Всего, по его словам, за последние 5 лет в России произошло 26 пожаров на территории детских оздоровительных учреждений, гибели детей при этом не допущено.

"Вместе с тем есть ряд пожаров, когда системы сработали не в соответствии с нормативными документами противопожарной безопасности или персонал вел себя неправильно", — отметил он.

Основной причиной пожаров, со слов Еникеева, является неправильная эксплуатация электроустановок потребителей и неверный монтаж установок стационарных электротехнических изделий, например, электропроводок или кабелей.

"Особенно большие риски внутри подвесного потолка. Это так называемая скрытая угроза", — подчеркнул он.

Кроме того, Еникеев добавил, что на учете МЧС сегодня находится 192 детских палаточных лагеря. "У нас буквально еще год назад не было никаких нормативов, формирование палаточных лагерей и их обустройство никак не регулировалось. Сегодня мы этот правовой вакуум убрали", — сообщил он, добавив, что МЧС разрабатывает национальный стандарт по изготовлению палаток, где размещаются дети.

"Этот документ в работе, он в ближайшее время выйдет", — добавил он.