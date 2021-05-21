"Мы можем ожидать потока в 50% от уровня 2019 года", — сказала представитель правительства Греции Аристотелия Пелони.

Она добавила, что первые показатели по прибытию туристов после открытия сезона — "очень положительные".

По данным европейских СМИ, в 2019 году Греция приняла рекордные 33 млн туристов, тогда как в прошлом году из-за ситуации с COVID-19 этот показатель составил — 7 млн.

14 мая в Греции официально начался туристический сезон. При этом, на греческих островах, которые являются популярными туристическими направлениями, начали расширять кампанию по вакцинации от коронавируса.

За время пандемии в Греции выявили более 385,4 тыс. случаев COVID-19, около 11,6 тыс. из них имели летальный исход.