«В 2020 году по заказу комитета по туризму Петербурга мы провели исследование, в рамках которого опросили 800 гостиниц на предмет доступности для инвалидов. И только в 59-ти нам заявили о том, что у них созданы условия для инвалидов-колясочников. А при непосредственной проверке оказалось, что лишь половина из них действительно имеет какие-то условия, то есть 3,7% от всего объема исследованных гостиниц. И это в Петербурге, крупном туристическом городе. Что же можно говорить о регионах?», — сказала Гаспарян на выездном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, посвященном перспективам развития инклюзивного туризма в РФ.

Гаспарян привела официальную статистику, согласно которой доля граждан с инвалидностью в России достигает 9%, то есть более 11 млн человек. «За границей эта доля достигает и 30%, и многие из них активные путешественники. Люди с тяжелой формой инвалидности путешествуют в сопровождении родственников или друзей, то есть потенциально клиентов еще больше. С точки зрения бизнеса надо объяснять, что недоступные гостиницы и музеи – это, по большому счету, упущенная выгода», — пояснила Гаспарян.

Она обратила внимание коллег на то, что в своей работе любая турфирма взаимодействует с целым комплексом организаций – это музеи, транспорт, гостиницы, туалеты, объекты питания. «Точно также турфирмы, которые, работают с инвалидами. Представьте себе, если бы в каждом регионе у нас стали бы появляться либо специализированные туристические компании, либо в линейке прочих продуктов любые турфирмы могли бы представить некие специализированные продукты. Это уже был бы запрос рынка – пришлось бы меняться музеям, транспорту и гостиницам. Потому что запрос рынка — это гораздо более эффективно, чем влияние госорганов», — подчеркнула Гаспарян.

«Развивая безбарьерный туризм, мы естественным образом развиваем и доступную среду. Мало того, развитие таким образом доступной среды будет более качественным и стремительным. Мне кажется, в этом направлении надо двигаться», — заключила она.