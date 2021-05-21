Авиаперелеты по маршруту Воронеж-Анапа и обратно будут осуществляться один раз в неделю, в Калининград и обратно — дважды в неделю.

Перелеты по указанным направлениям запланированы до конца сентября. "РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. По данным Росавиации, в 2020 году "РусЛайн" перевезла 374,8 тыс. пассажиров, заняв по этому показателю 19-ю строчку среди компаний РФ. Компанию контролирует предприниматель Николай Уланов.