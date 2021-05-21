«Определить, что оплата стоимости туристской услуги осуществляется туристом в период с 00 часов 01 минуты по московскому времени 25 мая ‎по 23 часа 59 минут по московскому времени 31 августа 2021 года», — говорится в приказе.

Также приказ устанавливает перечень регионов России, на территории которых предоставляется туристическая услуга. В него входят все 85 субъектов федерации.

Как следует из правил акции, родители смогут приобретать путевки в стационарные детские лагеря по всей стране и в течении 5 дней получать автоматический возврат средств на карту "Мир". Кешбэк составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. Возврат будет начисляться с момента старта программы и первой транзакции. Отправить ребенка в детский лагерь можно будет с момента старта программы и с возможностью вернуться до 15 сентября.