По ее словам, при разработке критериев доступности объектов для инклюзивного туризма учитывались не только требования к отелям, но и ко всем объектам инфраструктуры, показа, транспорта и другим, так как все они участвуют в получении туристом впечатлений от поездки.

«Мы разработали типовые контрольные листы для оценки доступности туристических маршрутов. Нашей задачей было сформировать единый подход, унифицированность и удобство, четкий и понятный перечень требований к функциональному и планировочному решению в каждом таком объекте. Сделать удобные чек-листы для проверки с тем, чтобы зафиксировать результаты обследований», — сказала она.

Лысенкова добавила, что критерии касаются не только туристов в колясках, но и с другими формами инвалидности.

«Когда мы говорим о требованиях, большинство людей, работающих в инфраструктуре и объектах показа, воспринимают необходимость адаптации только для людей с ограниченными возможностями передвижения и использующих кресла-коляски. Но в наших требованиях речь идет о разных категориях особенных путешественников и их пять. Это люди, использующие кресла-коляски, люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, люди с ограничением зрения, слуховых возможностей, люди с ментальными нарушениями, которые тоже путешествуют в составе групп и тоже требуют особенного отношения», — пояснила она.

Лысенкова рассказала, что в каждом объекте должны быть проверены прилегающая территория, входная группа, внутренние пути движения в здании, зона целевого назначения помещения, санитарно-бытовые помещения. Также оцениваются объекты транспорта, места сбора группы, пешеходные пути движения, средства размещения, предприятия питания, туристско-информационные центры, спортивные объекты, объекты туристического показа.

По ее словам, чек-листы для проверки объектов уже распространяются по предприятиям индустрии. «Мы планируем популяризовать прохождение чек-листов всеми предприятиями, чтобы потом такие объекты можно было разместить на единой платформе на портале Russia.travel. Там будет отдельный раздел по всем пяти группам, чтобы туристы с особенностями могли выбрать объекты, которые соответствуют всем требованиям, и сделать своей путешествие комфортным», — сказала замглавы Ростуризма.

Лысенкова напомнила, что Ростуризм в прошлом году провел конкурс на грантовую поддержку инвестиционных проектов в сфере туризма. По итогам конкурса гранты выиграли 474 проекта, из которых 7% касались именно обустройства туристических маршрутов и инфраструктуры для инклюзивного туризма.