Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Бегловым, проехать и провезти багаж бесплатно в городском и пригородном общественном транспорте смогут участники чемпионата, волонтеры, журналисты при наличии аккредитации, а также электронного проездного аккредитованного лица.

Зрители футбольных матчей смогу воспользоваться тем же правом при предъявлении входного билета на игру — с 0:00 дня проведения матча до 23:59 следующего дня. Ограничений на количество поездок не будет.

Это касается проезда на всех линиях метро, в автобусах-шаттлах, которые запустят под Евро-2020, в трамваях №№ 19 и 48 и во всех электричках, курсирующих в пределах Петербурга и Ленинградской области.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Петербург примет семь матчей: групповые встречи 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и четвертьфинал 2 июля.