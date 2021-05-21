О проблемах с регистрацией в "Шереметьево" "Интерфаксу" сообщил пассажир "Аэрофлота". "Рейсы переносят, людей не регистрируют", — сказал он.

О задержке вылетов десятков рейсов "Аэрофлота" в пятницу свидетельствует и онлайн-табло на сайте "Шереметьево".

В пресс-службе "Аэрофлота" подтвердили, что "возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов". Это связано с "глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг", сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов. "Аэрофлот" приносит пассажирам извинения за неудобства", — сказал он.