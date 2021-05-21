"В рамках реализации мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I, разработан музейный маршрут. Он включит в себя Тульский государственный музей оружия, исторические постройки Тульского оружейного завода, известный памятник Петру I скульптора Роберта Баха, а также музеи на Куликовом поле, в поселках Епифань и Дубна", — говорится в сообщении.

В 1712 году в Туле по указу Петра Великого был основан первый в России государственный оружейный завод.

Накануне в ходе рабочей поездки в Тулу заместитель министра культуры РФ Алла Манилова сообщила, что утвержден план мероприятий по празднованию 350-летия рождения Петра Великого. "В нем примут участие крупные и малые российские города, которые мы называемым петровскими городами", — сказала Манилова.

В ближайшее время будут завершены организационные вопросы по созданию Ассамблеи петровских музеев, куда войдут музеи и объединения из регионов, имеющих петровское наследие. Первое заседание совместно с Союзом музеев России планируется провести в Туле в конце июня нынешнего года.

Также принято решение провести в следующем году Петровский урок во всех общеобразовательных учреждениях России.

Кроме того, в Тульском государственном музее оружия открылась выставка "Указом Петра Великого...", на которой представлено около 80 экспонатов, связанных с петровской эпохой.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и ряде других российских городов.