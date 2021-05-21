Количество транзакций также выросло в два раза, сами траты через терминалы банка достигли почти 1 млрд рублей, что практически равноценно показателю первой половины мая 2019 года.

Расходы на петербургские гостиницы за две недели мая выросли к январским праздникам более чем в 2,5 раза, средний чек брони составил 11 тысяч рублей. Более чем вдвое увеличили оборот петербургские бары, кафе и рестораны, на 45% вырос спрос на междугородный транспорт, спрос на туры и круизы показал трехкратный рост, на четверть вырос объем транзакций на заправках, на 90% возросли траты на аренду автомобилей.

Петербург показал наибольшие темпы роста среди всех направлений внутреннего туризма относительно января 2021 года — наряду с Алтаем, Москвой и городами Золотого кольца, где расходы увеличились двукратно.