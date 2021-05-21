«Ростуризм внимательно следит за ценообразованием на рынке туристических услуг, чтобы не допустить недобросовестной конкуренции. Мы видим, что туристический бизнес в целом ответственно подошел к весенне-летнему сезону. Тем не менее, в условиях повышенного спроса мы периодически фиксируем факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка, которые бросают тень на весь туристический бизнес. Такие действия требуют четкого и жесткого ответа, и за них предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность», — сказала она журналистам.

По словам Догузовой, для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов Ростуризм запускает форму обращения граждан на специальном сайте контрольтуризм.рф.

«Туристы смогут быстро и удобно подать жалобы по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников рынка. Мы вместе с ФАС России и Роспотребнадзором будем оперативно пресекать подобные факты», — подчеркнула глава Ростуризма.

Как сообщалось, после запрета авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня резко вырос спрос на услуги гостиниц на Черноморском побережье России. Некоторые туристы пожаловались в Ростуризм и Роспотребнадзор на то, что отельеры отменяют им сделанные ранее бронирования с тем, чтобы затем продать номера по более высоким ценам.

В пятницу ФАС, Ростуризм и Роспотребнадзор ФАС в совместном письме предупредили отельеров и туроператоров о неправомерности отмены бронирований проживания и туров в одностороннем порядке с целью их заключения по более высокой цене. В документе утверждается, что «односторонний отказ хозяйствующих субъектов от исполнения обязательств по уже заключенным договорам с целью их заключения на новых условиях по более высокой цене в связи с повышением потребительского спроса является нарушением законодательства РФ и влечет за собой гражданско-правовую и административную ответственность».