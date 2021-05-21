"Проведена работа по выделению финансирования в рамках ФЦП для создания туристического парка в 600 гектаров в Сакском районе между селами Штормовое и Витино. До конца 2021 года будут завершены мероприятия по обоснованию объема необходимых бюджетных инвестиций на создание обеспечивающей инженерной инфраструктуры (дороги, электроснабжение, водоснабжение и т.д.)", — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в республиканском парламенте в ходе отчета о проделанной за 2020 год работе.

При одобрении проекта в правительстве РФ проектно-изыскательские работы планируют начать в 2022 году. По предварительным подсчетам, это позволит создать от 40 до 44 тыс. мест для размещения туристов и более 30 тыс. рабочих мест. Кластер смогут посещать до 1,5 млн туристов в год, а поступления в бюджет превысят 6 млрд рублей, отметил Аксенов.

Второй заявленный проект, для которого власти готовят технико-экономическое обоснование, получил название "Набережная "Золотые пески России". Для него выбран участок в районе Евпатории. Его реализация, как отметил глава Крыма, позволит создать 20 тыс. дополнительных мест пляжного отдыха, 5 тыс. мест для размещения в кемпингах. Кластер сможет принимать до 0,5 млн туристов в год, будет создано от 5 до 10 тыс. рабочих мест.

"По результатам ТЭО будут подготовлены предложения в правительство РФ по выделению финансирования для развития малоосвоенной территории общей площадью порядка 77 гектаров", — уточнил он.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше показателя 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек. При этом налоговые поступления в бюджет от отрасли превысили 3,8 млрд рублей — это на 2,5% больше, чем годом ранее.