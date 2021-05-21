"Общий объем сделок вырос в 1,5 раза, лидерами стали Краснодарский край, Карелия и Калининградская область. Одним из факторов роста спроса стала доступная ипотека", — говорится в сообщении.

Эксперты также прогнозируют увеличение числа сделок в 1,5 раза летом 2021 года.

Как отмечается, в условиях развития внутреннего туризма привлекательность объектов недвижимости в курортных регионах растет как с точки зрения аренды, так и в качестве инвестиционного актива. Сильнее всего спрос на жилую недвижимость в этом году увеличился в Краснодарском крае и Карелии, где в апреле было реализовано в среднем на 80% больше сделок, чем в январе-феврале. Калининградская область и Ставропольский край показали рост на 70%, Ростовская область — на 60%, Астраханская область — на треть. Эксперты подчеркнули, что высокий спрос выявлен со стороны жителей Москвы и области, которые активно приобретают жилье на юге России.

"Многие планируют большую часть года сдавать недвижимость и получать арендный доход, а несколько месяцев в году использовать ее самостоятельно, минимизируя расходы на гостиницу или аренду в частном секторе. В последнее время популярным вложением для инвесторов является покупка номера в апарт-отеле, которая имеет более низкий порог входа, так как номер меньше и, соответственно, дешевле квартиры", — отметил генеральный директор компании "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.

Эксперты также сообщили, что наиболее доступное жилье среди туристических регионов предлагается в Ставропольском крае (2,3 млн руб. в среднем за объект недвижимости в апреле 2021 года), а самое дорогое — в Калининградской области (4,2 млн руб.). Средняя стоимость жилья в Ростовской области составила 3 млн рублей, Карелии — 3,3 млн руб., Краснодарском крае — 3,6 млн руб., Астраханской области — 3,9 млн руб.

Как отмечается, для приобретения объектов у моря россияне все активнее используют ипотеку. Среди туристических направлений наибольший рост числа выданных кредитов в 1 квартале 2021 года наблюдался в Краснодарском крае — почти в 1,5 раза. Средний кредит на первичном рынке здесь составляет около 2,7 млн руб. (против 3,8 млн руб. по России в целом).

"С учетом сохраняющихся ограничений, можно предположить, что летом тенденция роста спроса на курортную недвижимость продолжиться, и мы увидим рост числа сделок к предыдущему году не менее чем в 1,5 раза", — прогнозирует Дусалеев.