Эти будут одни из первых круизов в США с начала пандемии коронавируса.

Каждый из брендов планирует задействовать лишь один круизный лайнер на этом направлении в текущем туристическом сезоне, сообщила Carnival. Доступ на судно смогут получить гости, привитые от COVID-19 по крайней мере за 14 дней до начала круиза, при предъявлении доказательств вакцинации.

Круизные лайнеры смогут осуществлять прямые рейсы между Сиэтлом и Аляской после того как в четверг Палата представителей США приняла закон, временно отменяющий положение морского права, которое запрещает транспортировку пассажиров иностранными судами между двумя американскими портами. До принятия закона иностранным судам требовалось делать остановку в зарубежном порте, в данном случае, в канадском. Канада, тем временем, ввела запрет на движение крупных круизных судов в ее водах, который действует до конца февраля 2022 года.

Акции Carnival подорожали на 1,5% в ходе дополнительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 27%.