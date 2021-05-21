Письмо, подписанное главой ФАС России Максимом Шаскольским, главой Ростуризма Зариной Догузовой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, есть в распоряжении портала «Интерфакс-Туризм».

Как сообщалось, после запрета авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня резко вырос спрос на услуги гостиниц на Черноморском побережье России. Некоторые туристы пожаловались в Ростуризм и Роспотребнадзор на то, что отельеры отменяют их сделанные ранее бронирования с тем, чтобы затем продать номера по более высоким ценам.

Авторы письма напоминают, что каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора о реализации турпродукта в случае существенных изменений обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключении. Но перечень таких изменений включает только ухудшение условий путешествия, изменение сроков, непредвиденный рост транспортных тарифов и невозможность совершения туристом поездки по независящим от него причинам. При этом односторонний отказ от исполнения договора предоставления гостиничных услуг предусмотрен только для потребителя при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.

«Таким образом, хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по реализации турпродукта или гостиничные услуги, не вправе отказываться от договоров, заключенных с потребителями, с целью заключения данных видов договоров с этими же либо с другими потребителями в последующим на иных условиях, обусловленных, в частности, «новой» ценой договора», — говорится в письме.

В документе утверждается, что «односторонний отказ хозяйствующих субъектов от исполнения обязательств по уже заключенным договорам с целью их заключения на новых условиях по более высокой цене в связи с повышением потребительского спроса является нарушением законодательства РФ и влечет за собой гражданско-правовую и административную ответственность».

Также авторы документа напоминают, что, если подобная практика будет иметь место, потребители вправе обратиться в суд для защиты своих прав. В этих случаях с заявлениями в суд в защиту прав потребителей могут обратиться и территориальные органы Роспотребнадзора. Поводом для этого станут устные или письменные заявления потребителей, обращения общественных организаций, публикации в СМИ.