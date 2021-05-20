"Министерством культуры России утвержден план мероприятий по празднованию 350-летия рождения Петра Великого, в нем примут участие крупные и малые российские города, которые мы называемым петровскими городами", — сказала Манилова в ходе пленарного заседания с участием региональных министров культуры и руководителей музеев в Туле.

По ее словам, 35 малых городов из 20 регионов получили гранты на восстановление исторических центров городов для сохранения петровского наследия. "Не миллионные гранты, а миллиардные", — отметила замминистра.

Кроме того, учреждена государственная премия Петра Великого, которая впервые будет вручена в 2022 году в трех номинациях.

"Их будет всего три, они будут присуждаться за государственное строительство, решение национальных вопросов, за международную деятельность. Уже поступило 115 заявок. Важно, чтобы свои заявки присылали из регионов, от работников культуры и искусства, музейного сообщества", — подчеркнула Манилова.

В ближайшее время будут завершены организационные вопросы по созданию Ассамблеи петровских музеев, куда войдут музеи и объединения из регионов, имеющих петровское наследие. Первое заседание совместно с Союзом музеев России планируется провести в Туле в конце июня нынешнего года.

Также принято решение провести в следующем году Петровский урок во всех общеобразовательных учреждениях России.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и ряде других российских городов.

Чег кп