"Процесс пошел. Почти 4 миллиона рублей выделено департаменту архитектуры и градостроительства на разработку проекта планировки территории (ППТ) и проекта межевания. Заявка размещена на портале госзакупок, до 26 мая должен быть определен разработчик, а к 1 ноября — работы по межеванию и ППТ должны быть завершены, границы тропы будут установлены и закреплены", — написала Павленко на своей странице в инстаграме в четверг.

Глава администрации пояснила, что без разработки ППТ и проекта межевания невозможно начать реконструкцию: разработка проекта благоустройства начнется после документального оформления 6,7 км тропы. Солнечная тропа, которую часто называют Царской, — популярный туристский маршрут на южном берегу Крыма, который считается лечебным благодаря местному климату. Она соединяет поселки городского типа Гаспра и Ливадия, где находится бывшая южная резиденция российских императоров. Высота тропы над уровнем моря варьируется в пределах 130-200 м, при этом максимальный угол наклона не превышает 3 градусов.