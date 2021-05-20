"В части стратегического развития прорабатываем крупнейшие проекты по улучшению городской инфраструктуры. За счет краевой субсидии приступили к проектированию работ по благоустройству и реконструкции всей курортной части города, начинающейся от ж/д вокзала и завершающейся в районе Провала и улицы Теплосерной — проспекта Советской армии", — сказал Ворошилов.

По его словам, планируется благоустроить порядка 27 улиц и 400 тыс. кв. м общественных пространств, создать 5 новых фонтанных групп, а также отремонтировать площади у ж/д вокзала и Верхнего рынка.

"Главная цель сделать курортную часть города максимально ухоженной и благоустроенной. Проектирование предполагается сделать в этом году в полном объеме, далее будем планировать получение финансирования в рамках госпрограммы развития СКФО", — отметил собеседник агентства.