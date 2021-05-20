Инвестиции, как ожидается, составят около 14 млрд рублей.

Согласно сообщению, в прошедшем сезоне в Шерегеше зафиксировано более 2 млн туристских посещений против 1,3 млн в 2019-2020 годах.

Предполагается, что аэропорт будет расположен в 7 км от всесезонного туристического кластера, который планируется создать на территории в 118 га в рамках взаимодействия Кемеровской области с корпорацией ВЭБ. "Проект рассчитан до 2032 года (. . .), будет создана качественная инфраструктура для размещения, отдыха и занятия спортом более 250 тыс. человек ежегодно. Это позволит дополнительно создать тысячу новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

Источники финансирования объекта в сообщении не раскрываются.

Вместе с тем, согласно сообщению ВЭБ, ООO "Новапорт Холдинг", ВЭБ и "ИнфраВЭБ" "договорились структурировать проект создания аэропорта вблизи туристического кластера "Шерегеш".

"Холдинг "Новапорт" заинтересован стать инвестором проекта. Компания подготовит коммерческую стратегию развития проекта "Аэропорт Шерегеш" с указанием точек роста пассажиропотока, предварительную оценку капитальных вложений в аэродромную, терминальную и сопутствующую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

АО "ИнфраВЭБ" готово провести оценку ключевых финансовых показателей проекта, проработать варианты реализации проекта, включая государственную поддержку, ВЭБ готов рассмотреть проект в целях структурирования и участия в организации заемного финансирования.

По мнению бенефициара холдинга "Новапорт" Романа Троценко, строительство аэропорта Шерегеш "позволит выйти на обслуживание 500 тыс. авиационных туристов".

Как сообщалось, холдинг "Новапорт" ранее проявлял интерес к строительству аэропорта близ горнолыжного курорта Шерегеш, однако считал, что проект требует поддержки государства.

"Мы "за", мы считаем, что это имеет смысл. Но мы бы построили терминал, если бы субъект взялся за дорогу, и Минтранс дал бы деньги на полосу", — заявлял Троценко журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя-2019".

Горнолыжный курорт "Шерегеш" включает 26 горнолыжных трасс (всего около 56 км). Согласно сообщению, в настоящее время в Шерегеше 257 объектов туристической индустрии.