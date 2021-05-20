К лицам, принимающим участие в мероприятиях чемпионата Европы, относятся официальные делегации УЕФА, персонал, участвующий в подготовке и проведении турнира, участники матчей, представители СМИ и волонтеры. Все они смогут оформить въездные визы в упрощенном порядке. Кроме того, приехать в Россию смогут и владельцы билетов на матчи Евро в Петербурге из всех стран мира. Болельщики — обладатели билетов на матчи чемпионата в Петербурге смогут въехать в Россию без оформления виз по "паспорту болельщика".
Находиться на территории России приехавшие на турнир болельщики смогут до 12 июля.
Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира: шесть матчей групп B и E и один четвертьфинал.