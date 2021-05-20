В пресс-релизе региональных властей сообщается, что первыми стали рейсы в Чкаловск и Городец. Летом планируется запустить рейсы "Валдаев" по маршруту Нижний Новгород — Макарьево, причал "Юг" в Нижнем Новгороде — Речной вокзал. Продолжается проработка рейсов в Дзержинск и Юрьевец.

"Навигацию судов на подводных крыльях — одного из символов Нижнего Новгорода — мы открываем в День Волги. Этот день мы отмечаем с 2008 года вместе со всеми поволжскими регионами России. Надеюсь, что благодаря навигации судов на подводных крыльях и нижегородцы, и гости, которые приедут к нам на 800-летие, по-новому оценят красоту великой реки и туристический потенциал районов региона", — приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В текущем году в регионе ожидают более 240 тыс. круизных туристов и тех, кто воспользуется речными прогулками.

СПК "Валдай 45Р" (строит АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е Алексеева", Нижний Новгород) предназначено для перевозки пассажиров на реках в светлое время суток. "Валдай 45Р" имеет низкую осадку (около 1 м), может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость — 65 км/ч). Запас хода в пределах 550 км. Вместимость судна составляет 45 пассажиров, экипаж — два человека. При создании судна была применена интеллектуальная система умерения качки.

Для работы по организации скоростных пассажирских регулярных перевозок на СПК "Валдай-45Р" в Нижегородской области ООО "Волготранс" (Самара) в 2019 году создало компанию ООО "Водолёт" (Нижний Новгород).

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в феврале 2021 года АО "Корпорация развития Нижегородской области" стало владельцем 99% долей ООО "Водолёт", Казенное предприятие Нижегородской области "Нижтехинвентаризация — БТИ Нижегородской области" — 1%.

В правительстве региона "Интерфаксу" в начале марта сообщали, что по инициативе ООО "Волготранс" принято решение о передаче долей в региональную собственность. ООО "Водолёт" будет работать в навигацию 2021 года как компания правительства Нижегородской области.