Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и четвергам — с 1 июня по 28 сентября и по средам и пятницам — с 6 по 29 октября.

"Внутренний туризм в этом году пользуется особенной популярностью. Помимо черноморских курортов, туристы выбирают для путешествия города с историческими достопримечательностями, музеями, памятниками архитектуры. Один из таких городов — Калининград. Белгородцы смогут долететь до самой западной точки России прямыми рейсами летом и осенью", — цитирует пресс-служба заместителя гендиректора по коммерции авиакомпании "РусЛайн" Александра Крутова.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел.

По данным Росавиации, в 2020 году "РусЛайн" перевезла 374,8 тыс. пассажиров, заняв по этому показателю 19-ю строчку среди компаний РФ. Компанию контролирует предприниматель Николай Уланов.