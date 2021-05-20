"Приоритетный проект включает: создание туристско-рекреационного кластера на базе инвестиционных площадок в районе Балаклавской бухты с общим объемом инвестиций около 14 млрд рублей, в том числе создание рекреационного комплекса, гостиниц, многофункционального общественного спортивно-развлекательного и торгово-офисного центров, сети канатных дорог, ресторанов, яхт-клуба, судоремонтного комплекса для ремонта и хранения судов", — говорится в документе, опубликованном на сайте городского парламента.

Отмечается, что инвестиционные площадки будут сформированы в этом году. Также до конца года власти планируют заключить контракт на строительство яхтенной марины.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о запуске в ближайшее время программы льготных кредитов для строительства туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3-5%. Одним из пилотных проектов он назвал создание яхтенного курорта в Балаклаве.

В Балаклавской бухте планируется создание марины на 600 судов. Она находится на юго-западном побережье Крымского полуострова в пределах Севастополя. Расположение бухты удобно для швартовки и размещения судов, поскольку там не бывает штормов. В 1950-х годах бухта служила местом размещения базы советских подлодок.

18 мая стало известно, что эксперты Главгосэкспертизы по итогам изучения проектно-сметной документации, разработанной компанией "Стройгазмонтаж", выдали положительное заключение на создание яхтенной марины. Запланированы модернизация всех коммуникаций, обновление инженерной инфраструктуры, строительство причалов и пирсов, ремонт дороги, реконструкция набережных, реставрация исторических зданий, модернизация морского пункта пропуска через госграницу.

Проект яхтенной марины будет реализован за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма, а также региональных целевых бюджетных средств Севастополя. Стоимость работ власти города ранее оценивали в 7 млрд рублей.