Для отмены ограничений на необязательные поездки из конкретной страны в соответствии с новыми правилами допустимое количество случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней увеличено с 25 до 75. Должен приниматься во внимание и прогресс в вакцинации от коронавируса.
При этом продолжают применяться существующие критерии, в том числе, стабильная или снижающаяся тенденция новых случаев заражения, количество выполненных тестов, общая реакция в стране на COVID-19, надежность информации об эпидемиологической ситуации и др.
Накануне постпреды стран ЕС согласовали снятие ограничений на необязательные поездки для полностью вакцинированных разрешенными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакцинами путешественников из третьих стран, которые получили последнюю рекомендуемую дозу вакцины, одобренной EMA, по крайней мере, за 14 дней до прибытия.