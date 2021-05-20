«С 19 мая власти Австрии отменяют 10-дневный карантин для граждан из большинства стран ЕС и ряда третьих стран, где не зафиксирован высокий уровень заражения коронавирусом. Из этих стран можно въехать с любой целью, том числе с туристической. Новое правило вводится в тестовом режиме до 30 июня», — говорится в сообщении.

Между тем, всем приезжающим в Австрию необходимо предъявить либо справку с ПЦР-тестом, либо документ, подтверждающий наличие антител к вирусу (не ранее, чем за три месяца), либо сертификат вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ («Спутник V» среди них нет). Документ должен быть сделан на немецком или на английском языке.

В список самых безопасных стран австрийцы внесли Андорру, Австралию, Бельгию, Болгарию, Данию, Германию, Эстонию, Финляндию, Францию, Лихтенштейн, Грецию, Ирландию, Исландию, Израиль, Латвию, Люксембург, Мальту, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Сан-Марино, Сингапур, Словакию, Словению, Испанию, Швейцарию, Южную Корею, Чехию, Венгрию и Ватикан.

«Приезжающие из стран «красного списка» должны соблюдать карантин, который можно закончить после пятого дня изоляции, если за это время сдать ПЦР-тест на коронавирус. Исключение составляют вакцинированные граждане или лица со справкой на антитела», — отмечают власти.

Что касается России, то въезд в Австрию возможен для резидентов или граждан страны, а также по работе или учебе. Привитым или переболевшим не нужно соблюдать карантин, только лицам с ПЦР-тестами.

Также перед поездкой необходимо заполнить онлайн-анкету https://entry.ptc.gv.at/en.html с личными данными и информацией о странах, которые посещались за последние 10 дней, а также с подробностями запланированной поездки. Заполнить анкету нужно не ранее, чем за 72 часа до путешествия.

С 19 мая в Австрии открылись все отели, рестораны и кафе. На входе в заведения общепита нужно показать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, справку о вакцинации или подтверждение о перенесенной инфекции. Гости должны зарегистрироваться и указать свои контактные данные. За столиком не может сидеть более четырех человек одновременно (плюс дети) и не более 10 человек на летней веранде. Кроме того, рестораны и кафе будут работать только до 22:00.