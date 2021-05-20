"В настоящее время в полетной программе авиакомпании Nordwind (совместно с Pegas Fly) из Стригино в Санкт-Петербург — ежедневные утренние рейсы и вечерние рейсы по пятницам и воскресеньям. С 3 июня добавляются частоты по четвергам и субботам с вылетом из Нижнего Новгорода в 17:40", — уточняется в сообщении.

Также сообщается, что с 31 мая авиакомпания "Россия" планирует выполнять ежедневные прямые регулярные рейсы в Санкт-Петербург на воздушных судах Superjet 100.

Отмечается, что летом с учетом двух перевозчиков количество ежедневных вылетов в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода в отдельные дни возрастет до трех в сутки.

Как сообщалось, в летнем расписании нижегородского аэропорта были запланированы рейсы двух авиаперевозчиков в Санкт-Петербург, также сообщалось о возможном увеличении количества рейсов.

АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов". "Стригино" является основным запасным аэродромом московского авиаузла. Аэропорт Нижнего Новгорода за 2020 год обслужил более 588,6 тыс. пассажиров (снижение почти на 48% по сравнению с показателем 2019 года), 95% пассажиропотока пришлось на внутренние воздушные линии.