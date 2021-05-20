Партнером выставки в этом году стал Мадридский регион.

«Выставка, которая ежегодно проводится в торговом выставочном центре Ifema в Мадриде, стала одной из крупнейших туристических ярмарок по всему миру. Пять тысяч участников с пяти континентов, включая все регионы Испании, компании и турофисы из 55 стран, а также 37 официальных представительств будут представлены на FITUR-2021», — отмечает организатор.

Организаторы рассчитывают, что выставку с 19 по 23 мая посетят около 100 тыс. человек.

В этом году от России в FITUR участвуют представители туристической отрасли Москвы и Санкт-Петербурга. На мультимедийных панелях стенда российских участников представлены около 30 туроператоров, отелей и городских достопримечательностей. Также в рамках выставки представлен совместный проект Москвы и Санкт-Петербурга «Два города – миллион впечатлений». Ростуризм не принимает участие в выставке.

На выставке представлены все направления, сферы и сегменты туристического бизнеса: в 2021 году большое внимание уделяется развитию mice-туризма, медицинского туризма. Также среди специальных разделов выставки – FITURTECHY – форум, представляющий новейшие технические разработки, программное обеспечение и цифровые продукты для туристского бизнеса. В рамках деловой программы выставки запланированы воркшопы, конференции, посвященные восстановлению туризма после пандемии и инвестициям в индустрию.

Как отметили организаторы, выставочный центр разработал строгий санитарный протокол, которому необходимо следовать при посещении FITUR. Так, от посетителей потребуют онлайн-регистрацию на сайте выставки, а также справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид или документ, подтверждающий наличие антител. В дни торговли на FITUR потребуется еще один экспресс-тест на месте.