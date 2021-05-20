"В настоящее время опасность сохраняется. Нам следует продолжать действовать аккуратно, пересматривать или отказываться от планов поездок за границу", — приводят его слова европейские СМИ.

Клюге подчеркнул, что в Европе остаются очаги заражения COVID-19, способные быстро расширяться, если власти не будут принимать меры предосторожности.

Кроме того, Клюге отметил, что вакцины от COVID-19, по имеющимся у ВОЗ данным, работают против всех известных штаммов.

"Против всех выявленных нами штаммов COVID-19 действуют имеющиеся в распоряжении, одобренные вакцины", — сказал он.

Говоря об "индийском" штамме, вызывающем беспокойство у руководителей многих стран, Клюге пояснил, что он выявлен минимум в 26 странах Европы.