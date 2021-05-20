"Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства и, если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования", — сказал он на совещании с членами правительства.

В ходе совещания глава правительства призвал глав министерств и ведомств учесть все замечания Владимира Путина, прозвучавшие в среду на совещании по вопросам реализации положений послания президента Федеральному Собранию.

Поручение распространить возврат 50% затраченных на путевку средств для родителей, отправляющих своих детей в лагеря в первую смену Путин дал в среду в ходе совещания посвященном отдельным положениям послания Федеральному собранию.

"С 1 июня уже первая смена начинается, многие купили путевки без возврата. Мы же обещали людям, что они получат возврат, мы же не говорили людям, что в первую смену, во вторую смену, сказали — на летний отдых. Посчитайте, сколько это стоит, и нужно добавить соответствующие деньги", — сказал президент, обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что акция 50% возврата средств затронет в первую очередь вторую-четвертую смены отдыха в детских лагерях. По ее словам, невозможно распространить эту акцию на уже приобретенные путевки на первую смену, так как возврат проходит автоматически в момент транзакции при покупки путевки.