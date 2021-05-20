"На сегодняшний день Долина гейзеров с ее современной инфраструктурой, квалифицированными гидами, менеджментом турпотоков и глубокой содержательностью экскурсионных программ, принята за эталонную модель экологически ответственного познавательного туризма в масштабах России", — цитирует Шпиленка пресс-служба заповедника.

Директор подчеркнул, что эксперты ЮНЕСКО во время последнего визита на Камчатку в 2019 году отметили, что на подобных территориях именно так должен быть организован туризм, являясь инструментом сохранения природы. И многократно увеличить турпоток в Долину гейзеров не удастся.

"Оценивать возможности увеличения турпотока в Долине гейзеров должна комплексная экспертная группа на основании научных исследований и результатов мониторинга. Многократно увеличить количество посетителей совершенно точно не удастся", — сказал Шпиленок.

Долина гейзеров — уникальный геотермальный район, единственный в своем роде на территории России и Евразии, это одно из пяти крупных гейзерных полей планеты. Долина гейзеров остается единственным местом в мире, где ни один гейзер не пострадал от рук человека.

По данным пресс-службы, ежегодно долину реки Гейзерной в Кроноцком заповеднике посещают около 5,5 тыс. туристов со всего мира. Это количество людей сравнительно небольшая по площади и уязвимая Долина гейзеров может принять за относительно короткий туристический сезон, который длится с конца мая по конец сентября, с учетом неустойчивой камчатской погоды и вертолетной доставки к месту проведения экскурсий.

"Владимир Путин отметил: для того, чтобы принимать больше людей в Долине гейзеров, нужно развивать инфраструктуру. Этим сотрудники заповедника активно занимаются последние десять лет — возведены настильные тропы, смотровые площадки, визит-центр, домики для размещения туристов и сотрудников, вертолетные площадки. Но у этого хрупкого места есть определенная учеными допустимая рекреационная нагрузка. Это тот максимум, который не нарушит ход естественных процессов и не изменит облик Долины. Речь идет, в частности, о количестве людей, шуме вертолетов, количестве инфраструктурных объектов, обо всем том, что может привести к деградации экосистемы, изменению поведения диких животных и угрозе безопасности самих туристов, например, сходам селевых потоков. Таким образом, инфраструктуру в маленькой (4х8 км) Долине гейзеров нельзя развивать просто для того, чтобы удовлетворить спрос на ее посещение", — говорится в сообщении пресс-службы.

В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам совещания 19 мая у главы российского государства Владимира Путина поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, сообщает в четверг пресс-служба правительства РФ, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края.

Накануне сообщалось, что Путин предложил создать условия для массового посещения российскими туристами Долины гейзеров на Камчатке.

На совещании по отдельным положениям послания Федеральному собранию в среду Чернышенко заявил, что туризм в Долину гейзеров не может быть массовым, так как туристы там "все вытопчут".

"Говоря про долину гейзеров, вы сказали, что туда больше народа нельзя запустить, они там все вытопчут. Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, но меня это задело. Как будто это какие-то люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться к людям не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда у нас будет все лучше получаться. Если как следует организовать там работу, в долине Гейзеров, так ничего не вытопчут", — подчеркнул Путин, комментируя слова вице-премьера.

Он призвал учесть опыт других стран с аналогичными парками.