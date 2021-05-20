Как сообщил корреспондент "Интерфакса" с заседания Арбитражного суда Татарстана в четверг, суд удовлетворил заявление "БрАЗа" назначить его в порядке процессуального правопреемства конкурсным кредитором с требованиями в размере 1 млрд рублей.

Права требования по этой задолженности "БрАЗ" выкупил у ООО "РНГО", сделка по уступке долга оплачена полностью после заключения договора, сообщил суду представитель "Русала". Он пояснил, что в результате РНГО уступило часть основного долга — на сумму 1 млрд рублей, а также проценты в размере 10 млн рублей и неустойку в 3 млн рублей.

На февраль 2020 года в реестр требований кредиторов "ВИМ-Авиа" входили 213 кредиторов с совокупным размером голосующих требований 13,9 млрд рублей, говорилось в сообщении конкурсного управляющего.

Ранее в мае сообщалось, что "Русал" через дочернюю МК "Гершвин" приобрел у "ВИМ-Авиа" за 495,2 млн рублей ПАО "Аэропорт Братск" ("АэроБратск"), являющееся оператором аэропорта в городе Братске Иркутской области.

Деятельность авиакомпании "ВИМ-Авиа" в 2017 году была приостановлена из-за финансовых проблем. Арбитражный суд Татарстана в сентябре 2018 года признал ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство.