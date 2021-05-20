"У вас темпы работы очень медленные. Когда-нибудь вас догонит Камчатка. Пока у вас есть все шансы стать лучшими после "Красной поляны" на территории РФ. У вас всегда снега богато, так воспользуйтесь этим. Нет ресурсов? Давайте объединять усилия, но это надо сделать. Те темпы, которыми вы двигаетесь, очень медленные", — заявил он представителям областного правительства в ходе посещения горнолыжного курорта.

"Второе — надо разобраться с частными инвесторами. Я помню прошлые встречи здесь, люди приходят и говорят: мы тут вам такое построим. Я не вижу ни этих людей, ни того, что они построили", — отметил он.

Журналистам полпред заявил, что у "Горного воздуха" — "великолепные перспективы, чтобы быстро прорваться в число самых лучших международных курортов в Российской Федерации и лучших курортов в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "Это одна из тех точек, которые могут сделать Южно-Сахалинск исключительным", — считает Трутнев.

Он пояснил, что курорт "Красная поляна" в Краснодарском крае с каждым годом все позже открывает горнолыжный сезон из-за проблем со снегом. "А здесь (на Сахалине — ИФ) со снежным покровом все совсем неплохо. Поэтому можно сделать прорывной курорт для восточной части России и для ближайших стран АТР, так как там не так богаты с горами и снегом", — сказал полпред.

Он сообщил, что в ближайшие дни на Сахалин приедет руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая ему обещала "внимательно посмотреть ситуацию, оказать все необходимые меры поддержки". "Мы с ней в Москве потом встретимся и послушаем, чем она реально будет помогать", — заключил Трутнев.

ТОР "Горный воздух" создана постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года. В результате реализации проектов на Сахалине должен появиться современный горнолыжный курорт, всесезонный центр спорта и туризма. До 2021 года планировалось увеличить количество горнолыжных трасс до 80 км, построить еще шесть канатных дорог и объекты туристической инфраструктуры — гостиницы, рестораны, магазины, SPA-комплексы. В ТОР "Горный воздух" входит 27 резидентов. Объем планируемых ими инвестиций — 24 млрд рублей, из них более 14 млрд рублей они уже вложили в проекты этой ТОР (в гостиницы, рестораны и магазины).