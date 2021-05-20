Чемпионат Европы 2020 года, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля на стадионах 11 стран континента, в том числе России.

Фото: Австрийский офис по туризму

Как напомнили в ANTO, что тренировки в Тироле для российской сборной уже превратились в традицию – в 2017 и 2018 годах главный тренер Станислав Черчесов точно также оттачивал мастерство своих игроков в городке Нойштифт.

«Местный стадион Alpenstadion, расположенный на высоте 1000 метров над уровнем моря, может похвастаться не только идеальной инфраструктурой и высококвалифицированным персоналом, но и редким газоном, отвечающим всем требованиям УЕФА», — подчеркнули в турофисе.

Фото: Австрийский офис по туризму

По информации ANTO, спортсмены разместятся в пятизвездочном спа-отеле Jagdhof с отличными условиями для комфортного проживания и восстановления после интенсивных тренировок.

Фото: Австрийский офис по туризму

«Отель построен в виде традиционного альпийского шале. В спа-центре площадью 3000 квадратных метров работают более 20 бассейнов, саун и зон релаксации, а из номеров открываются виды на фантастические горные пейзажи Штубая. Специально разработанная на время пандемии концепция безопасности также стала предметом гордости владельцев и персонала отеля», — рассказали в ANTO.

Фото: fotoforcher.at

Директор отеля Jagdhof Армин Пфурчеллер (на фото со Станиславом Черчесовым) подчеркивает, что с нетерпением ждет российских футболистов. «Мы очень рады принимать Стани и всю его команду в своём отеле после такого сумасшедшего года. Это будет замечательное начало летнего сезона, и мы никак не можем его дождаться», — цитирует его пресс-служба ANTO.

Сразу после сборов в Австрии российские спортсмены отправятся на товарищеский матч в Польшу. А генеральная репетиция перед Чемпионатом Европы пройдет в России 5 июня в матче с Болгарией. Против Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня) капитан Артем Дзюба и его команда сразятся в Санкт-Петербурге на домашнем поле, а игра против Дании пройдет в Копенгагене 21 июня. Заявленная Черчесовым цель – выход в плей-офф чемпионата в числе 16 лучших команд.

Фото: Австрийский офис по туризму

Команда и тренер, по их словам, очень ждут четырехнедельной финальной стадии, болельщики тоже в нетерпении: «Несмотря на ограничения по количеству зрителей это будет настоящий спектакль. Матчи среди лучших команд Европы пройдут в 11 странах, что пойдет на пользу всему футболу. Даже если нам придется играть против Дании и Бельгии, двух команд из десятки лучших сборных мира, у нас будет, что показать», – отмечает Черчесов.

Фото: Австрийский офис по туризму

В ANTO добавили, что 19 мая состоялся перезапуск австрийского туризма после полугодовой паузы, вызванной коронавирусом. Отелям и ресторанам в стране было разрешено открыться при соблюдении установленных на государственном уровне правил эпидемиологической безопасности. Кроме того, в стране отменен карантин для всех прибывающих из стран, не входящих в зону риска.