Это событие приурочено к 35-летию первой масштабной реставрации музея, которая была завершена 25 мая 1986 года.

Комплексная реставрация Екатерининского корпуса началась в 2018 году. На первом этапе специалисты столкнулись с одной из главных проблем здания и музея в целом — отсутствием гидроизоляции. Фасады и интерьеры удалось спасти благодаря старинной технологии — устройству "глиняного замка" из голубой глины по периметру дворца и примыкающей к нему Западной галереи.

Во время проведения гидроизоляционных работ в подвальных помещениях обнаружили фрагмент исторической булыжной выстилки, по образцу которой воссоздали покрытие пола в подвале. В числе наружных работ отреставрировали два каменных крыльца, установленные по проекту Растрелли, с золочеными вензелями первой владелицы дворца — императрицы Елизаветы Петровны.

"При расчистке красочного слоя на восточном крыльце был обнаружен исторический оттенок желтого цвета середины XVIII века. В этот чуть более темный, чем мы привыкли видеть, "растреллиевский" цвет теперь окрашен весь фасад дворца", — отмечают в ГМЗ.

Во время демонтажа деревянных капителей, украшавших фасады дворца с 1750-х годов, под одной из них нашли полустертую, едва заметную надпись красным карандашом, благодаря которой стала известна дата установки капителей на фасады — 1754 год.

После реставрации места разрушавшихся деревянных капителей заняли воссозданные, выполненные в историческом материале, из дуба. Оригинальные капители были переданы в фонд исторических фрагментов ГМЗ "Петергоф", одна из них выставлена для осмотра в Западной Гостевой галерее дворца.

Интерьеры дворца также обновились. Специалисты очистили лепку, изразцовые печи и камины, отреставрировали декоративную роспись. Тщательно реставраторы подбирали колер стен: чтобы добиться точного цвета, все краски для интерьеров подбирались и смешивались вручную.

"Особенно заметно поменялся цвет Подогревальни: вместо грязно-розового здесь воссоздали точно известный на конец XIX века светло-желтый цвет. Синий цвет в Гостиной стал чуть мягче, более приближенным к историческому. В Угловой гостиной по описанию восстановили "фисташковые стены с серым оттенком", — говорится в сообщении.

В одном из парадных интерьеров — в Западной приемной — удалось найти фрагмент оригинальной росписи начала XIX века, которая считалась утраченной во время Великой Отечественной войны: маску льва и шлем в окружении пальметт. В этом же интерьере для обозрения посетителей открыли сохранившуюся роспись середины XVIII века в виде аллегорической маски, найденной, но не открытой в 1945 году.

После проверки состояния и укрепления черных полов во всех интерьерах полностью заменили паркет, применив исторические породы дерева — дуб, дуб морёный и тик. Более аутентично отныне выглядят и окна Екатерининского корпуса: их воссоздали из дуба и окрасили белым колером. В галерее корпуса в оконных проёмах установили воссозданные по технологии XVIII века подъемные механизмы.

Коллекция, представленная в девяти исторических залах музея, насчитывает 2670 экспонатов — это произведения декоративно-прикладного искусства и живописи конца XVIII — первой трети XIX века. Здесь можно увидеть мебель характерных ампирных форм: кровать-ладья, кресла-корытца, диван с ножками в виде сфинксов, ставших популярным элементом декора после египетских походов Наполеона. В стилистике ампира выполнены бронзовые часы, канделябры, подсвечники французских мастеров.

Все залы музея снабжены аннотациями на русском, английском языках и шрифтом Брайля. В специально сформированной входной группе для тактильного восприятия размещены гипсовый слепок барельефа "Сбор винограда детьми", фрагменты изразцов и гипсового декора.

Специально к открытию были разработаны мультимедийные приложения. Приложение в Желтом зале в интерактивной форме расскажет о парадных сервизах, представленных в музее, и продемонстрирует, как их правильно сервировать. Экран, размещенный в Подогревальне, посвятили кулинарным пристрастиям российских императоров от Петра I до Николая II. Также посетители узнают о торжественных приемах, которые устраивались в Екатерининском корпусе со времен Елизаветы Петровны, и какие высокие гости здесь бывали.