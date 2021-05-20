Петербуржцы увидят новый раздел постоянной экспозиции, посвященный династии Романовых и истории Михайловского замка. Уникальность этой реэкспозиции в том, что большинство фамильных портретов представлено в аутентичных рамах, специально выполненных для галереи.

Идея создания "Галереи портретов Высочайших Особ Фамилии Романовых" принадлежала императору Николаю I (1798-1855), хотя подобное собрание уже существовало в екатерининское время. Ее первоначальный замысел относится к концу 1844 года, когда в залах вдоль висячего сада в Малом Эрмитаже были размещены портреты всех правивших Романовых вместе с их супругами и детьми.

Изображения были отобраны в загородных дворцах, кладовых Эрмитажа, Академии художеств, в московских резиденциях, недостающие портреты специально копировались и покупались у частных лиц.

В Воскресенском зале, находившемся до комплексной реставрации в аварийном состоянии, воссоздан плафон времени размещения в нем Инженерного училища, восстановлена облицовка стен искусственным мрамором по сохранившимся и найденным при расчистке образцам, воссозданы камины на торцевых стенах, возвращены на свои исторические места две картины Угрюмова, хранящиеся в ГРМ.

Картины, написанные для Воскресенского зала Дж.-А. Аткинсоном, принадлежат Государственной Третьяковской галерее. В настоящее время они находятся на реставрации. Представление о них дают специально подготовленные воспроизведения с оригиналов.

В Большом Тронном зале Павла I воссоздано бархатное убранство стен, изготовленное по историческим образцам в Париже на ткацкой мануфактуре, имеющей традиции шелкопрядения XVIII-XIX веков. Отреставрированы два потолочных плафона, 32 сохранившихся герба российских городов и губерний.

По чертежу начала XIX века воссоздана печь с облицовкой искусственным мрамором, увенчанная бронзовым орлом и декорированная золочеными бронзовыми накладками. В нишах над дверями установлены копии бюстов императоров, упомянутых в описях дворца. Проведена тщательная реставрация деревянных книжных шкафов, отделанных шпоном волнистой березы, с воссозданием утрат. Отреставрирована люстра XIX века, воссозданы золоченые бронзовые бра на стенах зала и на печи. В дальнейшем предполагается исполнение точной копии трона императора Павла I.

В 2019-2020 годах произведена первая очередь восстановительных работ в Галерее арабесок с тщательной расчисткой и реставрацией барельефов над окнами и старинных ложных окон с зеркалами. В настоящее время ведутся дополнительные проектно-исследовательские работы по воссозданию в зале позолоты и настенных росписей.

"Помещения, расположенные в южной части бельэтажа восточного фасада дворца, выходящие окнами в сторону Фонтанки, занимала во времена Павла I камер-фрейлина Анна Протасова (1745-1826). Интерьерам были свойственны камерность и лаконичность архитектурного решения: потолки были расписаны орнаментами, а стены, в основном, затянуты ткаными обоями", — говорится в сообщении.

Реставрация бывших покоев камер-фрейлины Протасовой проведена в 2019-2020 годах с ориентацией на планировку и состояние интерьеров середины XIX столетия. В этих залах реконструирована "Галерея портретов Высочайших особ фамилии Романовых" из произведений, принадлежащих Русскому музею.